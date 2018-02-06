06.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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В Харькове охрана торгового центра навешала люлей нацикам

В Харькове националисты пикетировали магазин российской торговой марки «Глория Джинс», который находится в ТРК «Украина», и требовали ее закрытия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Акция продолжалась несколько минут, в громкоговоритель активисты произносили информацию об этой торговой марке. Но вскоре появились быдло-охранники, которые без всяких объяснений начали грубо выталкивать патриотическую молодежь, значительную часть из которых составляли несовершеннолетние, и тупо бить участников акции кулаками и ногами не разбирая куда, в том числе несовершеннолетнюю девочку, что зафиксировано на видео. Активисты тоже не стояли свесив руки и отгрузили тем быкам несколько пинков в пределах допустимой самообороны, также были задействованы газовые баллончики», — сообщил в своем блоге один из участников событий Вадим Поздняков.