11.01.2018, Донецк, Владимир Гладков

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В Харькове пленных донецких ополченцев оставили без одежды и костылей

Сотрудники Международного Красного Креста в Харькове постоянно игнорируют просьбы пленных ополченцев в предоставлении им самых необходимых вещей – от одежды и до костылей.

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Об этом журналистам Министерства информации ДНР рассказал бывший военнопленный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Раньше приходилось с ними (сотрудниками МККК – авт.) общаться, где-то в 2015 году. Записывали, какие лекарства надо, какая нужна помощь. Но до Харькова помощи я вообще никакой не видел. В Харькове они снова к нам приехали, спросили, что нужно из одежды или медикаментов. Их снова попросили привезти куртки, шапки. Они привезли для всех, грубо говоря, два размера. Обувь – галоши, куртки – фуфайки, которые шьются в одном из харьковских лагерей. Отнеслись по-хамски. Даже тем, кто не просил, одно на всех», – рассказал мужчина.

Просьбы тех людей, которым надо было что-то конкретное, просто проигнорировали. Так, пленному Алексею Седикову, которого так и не поменяли, не привезли костыли.

«У него нога прострелена в пяти местах, он просил костыли, все просили. Ему их так и не привезли. Сказали: «Ну, извините, нету». То есть, самого необходимого человеку не привезли», – сказал освобождённый из украинского плена.

У оставшегося в харьковской тюрьме Седикова проблемы с позвоночником. Кроме этого, ему необходима операция на ноге, с которой сотрудники МККК обещали помочь. Собеседник донецких журналистов скептически относится к этим обещаниям.

«Они записали эту просьбу, но я не ожидаю от них никакой помощи, потому что все их обещания – чисто слова и отписки. «Возьмите, что есть, или не берите ничего». Это просто галочка», – заключил бывший военнопленный.