13.01.2018, Харьков, Марк Старолисов

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В Харькове проходит случка села с городом в особо извращенной форме

Сегодня и завтра в Харькове проходит случка села с городом в особо извращенной форме — праздник щедривок и колядок. На «Вертеп-фест» съехались творческие коллективы со всей Украины. Участники проводят вертеп-парад, а также продемонстрируют массовое исполнение колядки «Нова радисть стала». Вот ведь вопрос: нафига городу с 362-летней истории такое нашествие села, причем далеко не только ближнего?

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Облгосадминистрация, организовавшая это мероприятие, не отличается оригинальностью. Просто затащила она в город тех, кто присматривается к чужой недвижимости, достаточно комфортабельной и с унитазом в квартире. А вдруг получится у них изгнать расово-неправильное население и завладеть чужим жильём, как это было в Галиции. Даже если получится не выгнать, а только в очередной раз напугать и унизить, то можно и купить у уезжающих по рыночной цене, которая весьма низкая.

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Чьи интересы отражает идеология украинства, в которую вписывается этот фольклорный туризм? Селянина, остановившегося перед городскими воротами и не прошедшего фейс-контроль по причине неподобающего санитарного состояния. Погибшее и депортированное довоенное население Галиции даже придумало термин «рагуль» в честь того самого шлагбаума со сторожкой при въезде в их мир.

Он мечтает, стоя перед шлагбаумом или даже обойдя его и проникнув в вожделенный полис, не о том, чтобы побыстрее принять баню и переодеться в чистое, а получить городскую квартиру любой ценой. Причем, желательно, не заработав на нее и не взяв кредит. А в квартире кто-то живет — «лях», «жид», «москаль» или просто очкарик. Его надо оттуда выбросить и заселиться самому, а потом завезти родню и посадить лук и редиску на месте цветочной клумбы.

Одного желания для этого мало. Значит нужно придумать оправдание в виде национальной идеи. И на основании её можно убить, реквизировать… Главное, что это идеологически правильно и за любые действия в том направлении ничего не будет.

Те, кто поумней и потактичней губернаторки-блондинки Светличной и ее команды, устраивают праздники для жителей региона, в том числе и местного фольклора. Вот раньше в Харьков все районы области привозили изыски своей кухни и демонстрировали их на главной площади, а полтавчане каждый год отмечают дни сала и галушки. И все довольны — и город, и окрестное село, которые прекрасно дополняют друг друга.

«Нас объединили традиционные праздничные вечера. Это показывает, насколько мы едины, — сказала Юлия Светличная. — Вместе мы можем и праздновать, и работать, и защищать наши границы. В единстве наша сила… Обязательно побываем и у наших ребят в военном госпитале, чтобы пожелать им счастья и добра».

Руководитель группы «Мурафский шлях» из Краснокутского района области Галина Лукьянец замечает: «Мы благодарны руководству Харьковской областной администрации за решение проводить это масштабное событие. Это прекрасно, что глава области Юлия Празднование начинается накануне Старого Нового года, или дня святой Малании. 31 декабря по старому стилю (13 января) щедровали, в основном, юноши, переодетые Маланкой».

То есть фольклористы утверждают, если перевести на нынешнюю терминологию, то испокон веков здесь в этот день маршировали трансвеститы. Нетолерантненько выходило, раз из всего ЛГБТ, только «Т» удовлетворялось!

Как это совмещается с европейским выбором? «1 (14) января — в день святого Василия, или щедрый вечер — начинали щедровать группы. Они должны были обязательно зайти в каждый дом в селе, пожелать счастья на весь год», — говорит артистка группы «Мурафский шлях» Александра Тимченко.

Порядок охраняют 550 полицейских, 200 военнослужащих Нацгвардии, 200 курсантов Харьковского университета внутренних дел и 100 курсантов Харьковского университета воздушных сил. Свезенных в Харьков из 22 регионов носителей фольклора, по словам губернаторки, около тысячи.

Центральная улица Сумская перекрыта. Вот по ней ряженые и маршировали. Несколько десятков коллективов приехали из разных областей Украины, в частности. Львовской, Полтавской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областей, а также участники Харьковского областного фестиваля «Святовид», пластуны и школьники из Харьковской области.

Галичане развернули бандеровский красно-черный флаг и таким образом пометили чужую территорию. Возглавил шествие фолк-трансвеститов военный оркестр 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии.

После этого недогей-парада прошел концерт на площади Свободы, а затем селюки будут демонстрировать себя горожанам у станций метро, супермаркетов и в парках города.

Но если бы только фольклором полировали души харьковчан! Носителям агрессивного украинства этого мало. 29 января нацисты проведут в Харькове марш в честь 100-летия боя под Крутами. Факельное шествие пройдет тоже по Сумской, но в обратном направлении. Организаторы — ВО «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор», «Сокол» и им подобные.