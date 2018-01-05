 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
05.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Криминал, Общество, Происшествия, Скандал, Спецслужбы, Украина, Харьков

В Харькове волонтер «АТО» по пьяни взорвал себя своей же гранатой


Сегодня, 5 января, в Харькове ночью на улице Петра Свинаренко в квартире на третьем этаже многоэтажки на гранате подорвался волонтер «АТО», руководитель местного пансионата для престарелых, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, 38-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения выпустил на пол гранату РГД-5, которая под ним взорвалась.

«Молодой человек погиб. Только чудом не пострадали его жена и двое малолетних детей, которые в этот момент находились в соседней комнате», — написал Аброськин в Facebook.

По предварительным данным специалистов взрывотехнического отдела полиции, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с боеприпасом. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывными устройствами) УК Украины.

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