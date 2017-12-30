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30.12.2017, Харьков, Михаил Рябов
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Криминал, Украина, Харьков

В Харькове вооруженный мужчина захватил заложников в здании почты


В Харькове примерно в 15:40 по Москве вооруженный мужчина захватил заложников в здании Укрпочты на улице Шевченко. Об этом сообщил экс-советник главы МВД Украины депутат Верховной Рады Антон Геращенко.

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«Сегодня в Харькове в одно из отделений Укрпочты с целью вооруженного ограбления зашёл мужчина с предметом, похожим на пистолет. В это время там находилось 9 человек. Там были сотрудники почты, так и посетители. В том числе двое детей. Кто-то успел позвонить 102 и вызвать полицию. Патрульные приехали на место ограбления буквально через несколько минут.

Грабитель понял, что он не может теперь спокойно покинуть место преступления с награбленным, и он принял решение заявить о том, что он берет всех в заложники.

В настоящий момент отделение Укрпочты оцеплено сотрудниками полиции. На месте находится начальник Харьковской полиции Олег Бех и начальник Харьковского СБУ Андрей Носач.

С грабителем, ставшим после захвата заложников — террористом, ведутся переговоры… Ему предлагается сложить оружие, отпустить заложников и сдаться властям.

Будем надеяться, что у террориста хватит ума сложить оружие и сдаться, вместо того чтоб перед Новым Годом получить пулю снайпера в голову», — пишет Геращенко.

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