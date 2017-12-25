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25.12.2017,  Харьков, Владимир Гладков
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Криминал, Украина, Харьков

В Харькове взорвали машину украинского полковника


Сегодня утром в центре Харькова был взорван автомобиль, принадлежащий начальнику отдела оперативных разработок в восточном регионе Украины Николаю Черемухину.

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Об этом сообщает украинский ресурс NewsRoom со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Взрыв произошёл в 6:30 по киевскому времени во дворе дома №15 по улице Культуры. В результате подрыва пострадавших нет, однако осколками было посечено несколько автомобилей и ворота в гараж.

Как сообщается, под внедорожником Dodge было установлено четыре гранаты Ф-1. По каким-то причинам одна из гранат, расположенная под передним колесом, детонировала раньше. Остальные три обезвредили выехавшие на вызов взрывотехники.

«Судя по такому количеству взрывчатки, его вряд ли хотели просто напугать», – сообщил источник.

Напомним, ранее боевики «Азова» обвиняли Черемухина в обстреле машины главаря «Гражданского корпуса» Олега Ширяева, назвав высокопоставленного полицейского «оборотнем в погонах» и обвинив в службе «преступной власти».

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