11.02.2018, Киев, Игорь Петров

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В Киеве бандеровцы объявили мировой поход

Украинцы являются крупнейшей европейской нацией, а потому Украина не должна занимать столь никчемное международное положение.

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Об этом на проходивших в Киеве Бандеровских чтениях заявил депутат Киевсовета от ВО «Свобода» Юрий Сиротюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы, украинские националисты, понимаем как вернуть Украине надлежащие место в мировой политике. Не может самая большая географически страна в Европе и одна из самых больших европейских наций быть в таком никчемном геополитическом международном положении», — заявил депутат.

Он также усомнился в эффективности дипломатической стратегии Украины.

«Какие задачи у украинских послов? Знают ли они и наше внешнеполитическое ведомство какая долгосрочная цель Украины? Или мы просто хотим быть бедными родственниками и, отпав от России, к кому-то пристать? Согласны ли они на это место бедного родственника, будучи ключевой страной Европы и одной из ключевых стран Евразии? Можем ли мы вести никчемную внешнюю политику будучи самой большой европейской страной?», — поинтересовался тягнибоковец.

По его словам, только украинские националисты понимают, какое место Украина занимает в мире.

«Сегодня происходит очень странная ситуация: в каждом посольстве за рубежом сидит два разведчика – военный и политический. Они получают по 4 — 5 тысяч евро. За кем они следят? Проводят ли они какую-нибудь национальную политику?

Мы говорим что у нас проблемы с Польшей. А мы когда-нибудь актуализировали какая наша миссия, какими мы видим отношения с Польшей? Ведь наши президенты постоянно только вставали на колени и постоянно осуждали наших предшественников», — возмутился Сиротюк.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», посла Польши на Украине пригласили принять участие в Бандеровских чтениях.

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