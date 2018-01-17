 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
17.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
  3 145 просмотров
Киев, Криминал, Общество, Происшествия, Скандал, Спецслужбы, Украина

В Киеве боевики в балаклавах вломились в дом к адвокату и избили палками его семью


Неизвестные в балаклавах в Киеве влезли в жилище адвоката и избили палками его семью, после чего скрылись, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сообщает информагентство УНН со ссылкой на киевскую полицию.

Нападавших было несколько. Вечером в понедельник они ворвались к адвокату домой, его начали бить палкой почти до потери сознания. Его жене и дочери также нанесли удары палкой.

После этого неизвестные скрылись, ничего не украв. Троих пострадавших госпитализировали с травмами головы.

Начато расследование по ст. 187 УК — разбой.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть