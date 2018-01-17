17.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В Киеве боевики в балаклавах вломились в дом к адвокату и избили палками его семью

Неизвестные в балаклавах в Киеве влезли в жилище адвоката и избили палками его семью, после чего скрылись, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает информагентство УНН со ссылкой на киевскую полицию.

Нападавших было несколько. Вечером в понедельник они ворвались к адвокату домой, его начали бить палкой почти до потери сознания. Его жене и дочери также нанесли удары палкой.

После этого неизвестные скрылись, ничего не украв. Троих пострадавших госпитализировали с травмами головы.

Начато расследование по ст. 187 УК — разбой.