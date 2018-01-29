29.01.2018, Киев, Максим Карпенко
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Донбасс, Киев, Минский процесс, Мнение, Политика, Россия, Украина

В Киеве боятся, что Запад согласится с тем, что Россия помогает «шахтерам на танках»


Украина потеряла международный мандат доверия, выданный ей Западом — теперь за нее решают более сильные лидеры, которые могут признать конфликт на Донбассе внутренним делом страны.

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Об этом в эфире телеканала ZIK заявил директор Центра стратегических разработок Андрей Ницой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, об этом говорят результаты встреч спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента Российской Федерации Владислава Суркова.

«Мы снова этими переговорами Волкера и Суркова теряем субъектность на международной арене. Снова за Украину кто-то что-то решает, прикрываясь тем, что, якобы это было согласовано. С кем, что, как — они не хотят об этом даже говорить. Они решают нашу судьбу и все больше склоняются к тому, что конфликт на Украине — это внутренний конфликт украинских граждан между собой, в котором на сторону одной части украинцев встали американцы и западный мир, а на сторону другой части украинских граждан, шахтеров в танках, встали представители восточного мира во главе с президентом Путиным. Вот как выстраивается эта модель, и не только в информационном мире, а и в политическом. Вот на что нам нужно обращать внимание. Наша власть потеряла международный мандат доверия, она не смогла его подтвердить», — сокрушается Ницой.

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