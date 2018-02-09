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В Киеве готовятся к куда более жесткому удару от Польши
Вслед за принятием польским парламентом закона, предусматривающего уголовную ответственность за отрицание преступлений ОУН-УПА, Польша потребует международного признания геноцида поляков.
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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила директор консалтинговой компании «Партия власти» Елена Дьяченко, по словам которой, украинская власть не смотрит дальше одного шага.
«А следующий шаг со стороны поляков очевиден — они потребуют международного признания геноцида польского народа, совершенного ОУН-УПА. А украинская власть сейчас делает все, чтобы выглядеть правонаследницей этих политических организаций. Что мы будем делать завтра, когда нас обвинят в международном военном преступлении?», — поинтересовалась эксперт.
По ее мнению, еще не известно, станет ли это обвинение единственным или же за ним последуют другие.
Метки: Елена Дьяченко, Польша, преступления ОУН-УПА
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