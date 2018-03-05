05.03.2018

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В Киеве говорят о бегстве Порошенко из страны

На предстоящих выборах президента у Петра Порошенко нет шансов переизбраться на второй срок, а потому его команде следует уже сегодня искать себе нового покровителя

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Об этом в эфире канала PolitWera заявил политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если так идет, как оно идет сейчас — да, он политический труп. Его команде надо думать уже о жизни без Порошенко, искать политическую перспективу с иными деятелями. А Петру Алексеевичу думать о гарантиях, возможно, о том, куда стопы свои направить, потому что высок риск того, что он будет такой же токсичной фигурой, какой стал Янукович. Которого сегодня на Востоке не любят, мягко говоря, куда сильнее, чем в центре Украины», — отметил Золотарев.