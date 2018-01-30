30.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В Киеве хотят переименовать еще 13 улиц

В Киеве новая волна т. н. «декоммунизации». На этот раз переименовывают те улицы и плозади, которые по каким-то причинам не успели переименовать в первую волну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно решению горсовета, новые названия могут получить еще 13 столичных улиц, сообщает пресс-центр Киевского городского совета.

В сообщении говорится, что сегодня, во время заседания постоянной комиссии, депутаты согласовали ряд переименований улиц города Киева. В частности, предлагается переименовать улицы Алма-атинскую и Кустанайскую.

Кроме того, предполагается переименование следующих проспекта, бульвара, улиц и переулка:

•переулок Михаила Рэута — в пер. Памвы Берынды (Печерский р-н);

•ул.Семашко — в ул. Николая Павлушкова (Святошинский р-н);

•ул. Гайдара — в ул. Семьи Праховых (Голосеевский р-н);

•ул. Петровского — в ул. Василия Щавинского (Деснянский р-н);

•ул. Пугачева — в ул. Академика Ромоданова (Шевченковский р-н);

•ул. Новороссийска — в ул. Опришковская (Днепровский р-н);

•ул. Тропинина — вул. Якубенковская (Шевченковский р-н);

•ул. Александра Горовица — в ул. Василя Барки (Соломенский р-н);

•просп. Героев Сталинграда — ул. Владимира Ивасюка (Оболонский р-н).

•ул. Московская — в ул. Дмитрия Годзенко (Печерский р-н);

•ул. Маршала Тимошенко — в ул. Николая Кагарлицкого (Оболонский р-н);

•бул. Дружбы Народов — бул. Николая Михновского (Печерский р-н);

Соответствующие переименования должен утвердить Киевсовет во время следующего пленарного заседания.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», депутаты Киевского городского совета согласовали проект решения, который предусматривает переименование станции Киевского метрополитена «Петровка» и линии «Куреневско-Красноармейская».