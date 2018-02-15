15.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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В Киеве хотят поставить «под ружье» каждого дееспособного гражданина Украины

Если узаконить на Украине ношение оружия, то в случае войны «под ружье» за сутки встанут не менее 300 тысяч граждан.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший депутат Верховной Рады Евгений Червоненко, во время «оранжевого» Майдана исполнявший обязанности начальника службы безопасности Виктора Ющенко, экс-передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть такой термин — «резервистская армия». По ней живут Швеция, Швейцария и очень много стран. В условиях изношенной инфраструктуры эта армия решает и проблемы МЧС, и порядок в вашем селе, и, если, не дай бог, война, за день под ружьем стоит 50 тысяч, а на второй день уже 300 тысяч. А всего у нас сейчас 250 под ружьем… Почему не иметь официально в каждом доме, где есть дееспособный человек, мужчина, чтобы было оружие, — предлагает Червоненко. — Тогда бандиты бы трижды подумали. Ну а в случае нападения в селе, все село бы вышло с автоматами».