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11.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Общество, Политика, Пропаганда, СМИ, Украина

В Киеве хотят ускорить изгнание русского языка из телевизора


Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания предложила Верховной Раде внести изменения в закон о языковых квот на телевидении, чтобы переходный период для внедрения этих норм перенести с октября на март-апрель этого года, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на сообщение пресс-службы Нацсовета.

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«Регулятор предлагает Верховной Раде Украины инициировать пересмотр законодательных норм с тем, чтобы переходный период завершился не позднее, чем в марте-апреле этого года. Только такой подход уже сейчас будет стимулировать телеканалы позаботиться о качестве эфира», — заявили в Нацсовете.

В пресс-службе регулятора отметили, что закон о языковых квотах на телевидении не оправдал надежд из-за установленного переходного периода, который продлится до 13 октября 2018 года.

«Предусмотренная переходными положениями норма, что к передачам, выполненным на украинском языке, засчитывается весь телевизионный продукт национального и собственного производства, нивелировала все ожидания. Переходный период был предусмотрен, чтобы вещатели скорректировали свои производственные задачи, научили своих ведущих и авторов программ и передач, подготовили или привлекли новых, качественно обновили свой контент и увеличили выход собственного продукта. Некоторые каналы не ориентированы на качественные преобразования — они оставили эфир неизменным, лишь формально обеспечивая соблюдение законодательных требований», — рассказали в ведомстве.

Напомним, 23 мая Рада ввела 75% квоты украиноязычного контента на ТВ.

13 октября 2017 года вступил в силу закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации, которым устанавливается 75% квоты для украинского языка на телевидении.

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