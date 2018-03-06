06.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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В Киеве констатируют, что украинцев стали презирать в мире

Польша устраивает шмон украинцев на своей границе на фоне того, как украинская власть все дальше делает из друзей врагов.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр транспорта и связи, бывший депутат Верховной Рады Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«И в Штатах, в и Европе, по моим ощущениям, я недавно был, уже нехорошее затишье. То, что нам резко, как к чесотке отношение, к врунам — это самое страшное. Можно ненавидеть, можно любить, а когда тебя презирают… Мне кажется, нас презирают за все. Мы из друзей сделали врагов по всему периметру и пытаемся делать это дальше. Скажите, кому сегодня нужно усугубление отношений с Польшей, с Венгрией, на языковой теме, на копании в истории? Я могу вам сказать, что говорят профессионалы и любители, просто туристы, кто ездит. Они говорят, нас досматривают, нас никогда немцы и другие страны так не досматривали. Просто с цинизмом поляки на границе пристают ко всему. Просто переход польской границы, во-первых долго, во-вторых — каторга», — пожаловался Червоненко.