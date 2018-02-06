06.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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В Киеве мандраж: Немцы готовят почву для отмены антироссийских санкций

Делегация немецких парламентариев, которая сегодня находится в Крыму, прощупывает почву отмены санкций и возобновления отношений с Российской Федерацией.

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Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт не исключает, что так называемый «Кремлевский список», подготовленный минфином США, является частью перераспределения влияния между США и Китаем за российский ресурс.

«Более того, в этой игре, самое интересное, стимулируется европейский эгоизм. Учитывая большую связь европейской кредитно-финансовой системы с российской экономикой, учитывая большой интерес ведущих европейских компаний к так называемому евразийскому рынку, по мере того, как ужимается Россия и ограничиваются права бизнеса, политической власти, тем более строптивой и эгоистичной становится Европа, которая будет постепенно сворачивать помощь Украине и все больше ориентироваться на передоговоренности с Россией», — полагает эксперт.

«Кстати, поездка немецких депутатов в Крым — посмотрите на нее этими глазами. В среде политической, особенно радикальной европейской политической элиты, постепенно растет настроение снять санкции, начать новые переговоры с Россией», — добавил Ермолаев.