02.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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В Киеве набирает обороты антипольская истерия

В Верховной Раде возмущены принятием в Польше закона, согласно которому уголовная ответственность грозит тем, кто отрицает преступления украинских националистов против поляков.

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Так, сопредседатели депутатской группы ВР по межпарламентским связям с Польшей Оксана Юринец и Николай Княжицкий назвали принятый закон «надругательством над исторической правдой», сообщает «Европейская правда».

«Одобрение Сеймом и Сенатом Польши изменений в закон об Институте национальной памяти считаем радикальным антиукраинским шагом, который может разрушить фундамент добрососедских отношений между нашими нациями и государствами. Это унижение достоинства украинской нации, надругательство над исторической правдой и отрицание более чем сорокалетней работы над примирением между нашими народами», — заявили депутаты.

Они также назвали принятый закон «ударом в спину» со стороны стратегического партнера.

«Для нас неприемлемо применение в законе термина «украинские националисты» для обозначения тех, кто совершил преступления против поляков. Определение национальности отсутствует при указании преступлений нацистов и коммунистов. Это фактически означает, что польский парламент называет украинский народ «нацией преступников и коллаборационистов с Третьим Рейхом», — говорится в заявлении, в котором также содержится призыв к польскому президенту ветировать закон.

В свою очередь спикер украинского парламента Андрей Парубий написал в своем Twiter, что поручил комитету по иностранным делам рассмотреть сложившуюся после принятия польского закона ситуацию и подготовить общую позицию для рассмотрения в Раде.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», у Порошенко обвинили поляков в причастности к Холокосту.

Кроме того, на Украине хотят принять закон о польской оккупации.