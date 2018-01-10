 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
10.01.2018, Киев, Максим Карпенко
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Вооруженные силы, Киев, Мнение, Общество, Политика, Россия, СМИ, Украина

В Киеве не видят проблемы в том, чтобы дойти до Дона и забрать у России Кубань с Воронежем


На Украине мечтают объявить страну правопреемницей УНР и забрать себе территорий «от Сяна до Дона», включая Кубань и Воронежскую область РФ.

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Такие мысли в эфире телеканала 112 озвучил скандальный украинский политик Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Соскин уверяет, что Украина была «оккупирована большевистским режимом».

«Нужно объявить, что Украина является правопреемницей УНР и мы будем скоро отмечать годовщину IV Универсала и ЗУНР, воссоединения Украины с Западноукраинской народной республикой, унитарности Украины. Украина, на самом деле, была оккупирована коммунистическим большевистским режимом… Нужно говорить, что это была оккупация пришлыми, которые сделали геноцид трижды в 20-м веке, были организованы голодоморы. Границы очень простые — в нашем гимне поется, что границы соборной Украины от Сяна до Дона. Ну, с Сяном все более-менее понятно. Нужно сделать военно-политический и экономический союз с Польшей. А до Дона нужно дойти, Брянщину забрать, Кубань забрать, Воронеж — это все наши исторические, генетические земли Руси-Украины, так что я не вижу тут вообще никакой проблемы», — заявил Соскин.

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