08.01.2018, Киев, Елена Острякова

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В Киеве не знают, где найти 30 тысяч миротворцев для Донбасса

Вооруженный конфликт на Донбассе не имеет мировых аналогов, а потому будет трудно найти необходимое количество миротворцев ООН для ввода в регион.

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Такое мнение в эфире украинского телеканала NewsOne высказал генерал армии Украины, экс-командующий Внутренними войсками МВД Украины, бывший глава Донецкой ОГА Александр Кихтенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Где мы возьмем такое количество миротворцев. Туда нужно ввести тысяч 20-30. Такой практики нет. Такого конфликта, как сейчас на Донбассе, в мире не было. С одной стороны больше 30 тыс вооруженных, и с другой стороны, Вооруженных сил Украины», — сказал Кихтенко.

Как ранее сообщал «Политнавигатор», Россия предлагает ввести миротворцев для охраны миссии ОБСЕ на Донбассе, в то время, как страны Запада хотят разместить контингенты ООН по всей территории ЛДНР, включая границу с Россией. Президент РФ Владимир Путин назвал такой вариант «оккупацией».