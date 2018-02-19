19.02.2018, Киев, Игорь Петров

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В Киеве объяснили, почему Порошенко выступил в Мюнхене перед пустым залом

Полупустой зал во время выступления Петра Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности объясняется тем, что украинский президент со своими лозунгами уже изрядно надоел западным политикам.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Валентин Гладких, политический эксперт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выступление Порошенко в полупустом зале – это прогнозируемо. Никто не будет смотреть 50 раз один и тот же фильм. Уже все в мире поняли: «Россия – агрессор, Украина – форпост цивилизованного мира, на Майдане народ отстаивал свое право на европейское будущее». Все эти классные лозунги уже давно всем известны, и они уже просто не интересны.

Скажите что-нибудь новое, и мы придем, вас послушаем. Почему влиятельные люди, которые принимают решения, должны тратить свое время, которое имеет реальную стоимость, которое можно потратить на действительно важные встречи, важные переговоры?

И это – сигнал для Петра Алексеевича, для украинского МИДа, для администрации президента, которая готовит повестку дня.

Уважаемые, то, что вы говорите, уже никого не «вставляет». Раньше мы привозили из Дебальцево российские флаги, пошинкованные российской картечью, сегодня мы привозим флаг ЕС из Авдеевки. Оказывается, «под европейским флагом мы там сдерживаем орду, которая угрожает европейским ценностям».

Все это очень классно, медийно, но в реальности не работает. Даже уже для украинского потребителя. Тем более – для европейского.

Та повестка дня, которую мы предлагаем нашим западным партнерам, исчерпала себя», — говорит эксперт.