21.01.2018, Киев, Владимир Гладков

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В Киеве объявили, что «эти суки-хазары» внедрили русский язык для уничтожения украинцев

На Украине порядок будет только тогда, когда ею будет руководить истинный патриот, которым может быть только чистокровный украинец.

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С такими заявлениями выступили участники проходившего в Киеве вече «100-летие 4-го универсала ЦР УНР: уроки для современности», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своем выступлении представитель раскольников из так называемого «киевского патриархата», не признанного в православном мире, объявленный как «владыка Севастьян», подчеркнул, что именно Киев всегда был столичным городом.

«Мы с вами прекрасно понимаем, что Харьков никогда не был столицей, как говорили большевики, Киев всегда был столицей. А сам Харьков на тот момент был городом сепаратистов», — заявил филаретовец.

По его мнению, все так называемые патриотические силы, собравшиеся на акцию, должны быть представлены во власти.

«У нас будет Украина, если там будет находится украинец. К сожалению, 70% в Раде – не украинцы. Я не раз говорил патриарху, что не надо говорить про Лавру, надо просто собрать всех священников и епископов и служить, потому, что это — украинская Лавра. Такая возможность у нас была два раза, после «оранжевой» революции и революции «достоинства». Патриарх мне ответил: «Не надо захватывать, надо делать всё мирным путём». На что я ответил, что с бандитом никогда мирно не получится», − заметил раскольник.

По его мнению, среди нынешних украинских политиков настоящих украинцев нет.

«Что же касается нашей власти, там нет украинцев, там сидят одни жлобы», — заявил филаретовец.

В свою очередь Николай Голомша, бывший заместитель генпрокурора Украины, лидер партии «Патриот» заявил, что недавно принятый Верховной Радой закон, обвиняющий РФ в агрессии, будет помогать украинцам в борьбе за свои права.

«В инструкции Троцкий, когда направлял свои войска на Украину, сказал, что без украинского угля, хлеба, без Чёрного моря, без руды мы не выживем, мы задохнёмся. Потому давал инструкцию, что они должны нас завоевать. Но так случилось, что волей господней мы получили свою независимость бескровно. И сегодня, к сожалению, приходится платить кровью за эту независимость. Огромная наша проблема в том, что мы живём на святой земле, которая слишком богата. Она богаче Эмират. У нас есть золото, алмазы, уголь, хлеб, горы, море, но мы очень бедно живём», — сказал Голомша.

«К сожалению, только сегодня, на четвёртую годовщину войны мы получили соответствующий закон, который указывает на то, что Россия является оккупантом, — добавил экс-прокурор. — Да, этот закон неидеален. Но он вещает на весь мир, что Россия агрессивно захватила территорию суверенной страны Украина. И этот закон будет помогать нам отстаивать свои права в мире».

А вот представитель Союза офицеров Александр Борозенец решил углубиться в еще более далекие исторические события.

«Я хочу сказать, что хазары поняли одно: что воина русского они никогда не победят, что русича-украинца или казака они никогда не сломают. Потому они придумали, суки, гнидяры, очень интересную штуку: русский язык. Для того, чтобы русский и украинский народ уничтожал друг друга. Это хазарское быдло 300 лет назад начало внедрять в России, в Московщине, в Украине-Руси тот хазарский язык, который сегодня называют русским, чтобы мы убивали друг друга. Они поняли: пархатый жид, как говорил Шевченко, он нас не победит, он хочет, чтобы мы перебили друг друга. Вот, чего они хотят! Чтобы русы убивали русов, чтобы украинцы-русины убивали украинцев-русинов! Вот, чего хочет это хазарское быдло!», — заявил Борозонец.

Он также убежден, что Украиной должны править исключительно украинцы.

«Главное, есть люди, которые делают нам зло, и те, кто делает нам добро. Поэтому мы должны понимать одно: на нашей земле мы должны установить свои правила жизни. Украинский обычай говорит о том, что чужак на нашей земле не имеет права управлять! Только украинец должен управлять на Украине! Не под Порошенко! Он же не украинец, все об этом знают, и он знает, чего ты тут управляешь? Чего ты высовываешься своим рылом, если ты не хозяин этой земли?», — заявил выступающий.

Под конец своей речи он призвал украинцев к тому, чтобы взять власть в свои руки:

«Путин – их же пособник, такой же самый! Они всем миром: и Путин, и Вашингтон, и Европа – все они разводят наше сорокамиллионное население! Они разводят нас и уничтожают! Поймите одно, они нас держат за детей малых, за дурачков красиво наряженных. Они нас уничтожают, они у нас отняли оружие. Тот Кучма, который когда-то отдал вооружение, сегодня снова на переговорах. Он же дальше контролирует наше уничтожение. Это их планы, они делают всё это! Нам нужно взять власть, свою власть в Украине. Организовать свой порядок и победить!, — призвал Борозонец.