31.01.2018

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В Киеве объявили войну русской ДНК

В Киеве презентовали книгу «Слова и войны: Украина в борьбе с кремлевской пропагандой» – обзор украинского опыта борьбы с российской пропагандой и дезинформацией.

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Издание подготовлено ОО «Интерньюз-Украина» при поддержке ЕС и соросовского фонда «Возрождение» на основе исследований и интервью с представителями таких украинских организаций, как «Детектор медиа», StopFake и другими, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Одним из основных месседжей книги является якобы родство российской и советской пропаганды.

«Российская пропаганда не является изобретением недавнего прошлого. Она имеет глубокие корни, которые можно проследить как минимум с советских времен», — утверждают авторы.

По их словам, в отличие от советской, цель российской пропаганды «не в предоставлении собственного нарратива, но и в ослаблении существующих демократических нарративов западных обществ».

Кроме того, российская пропаганда», утверждают авторы книги, «использует конкретный дискурс, который имеет четкую полумилитаристскую тональность и направлен на победу в войне».

Украинские пропагандисты объясняют, что термин «российская пропаганда» в названии книги заменен «кремлевской пропагандой» из политических соображений – мол, чтобы подчеркнуть, что борются не с Россией, а с Кремлем. Тем не менее, признают создатели опуса, в России существует проблема «имперского менталитета, зашитого на генетическом уровне».

«Когда мы работали над текстом и потом над обложкой, у нас были долгие дискуссии. В результате мы пришли к тому, что для того, чтобы не виктимизировать все российское, мы назовем это «кремлевская пропаганда». Можем сказать, что это такой наш внутренний рабочий термин. Кто стоит на вершине? Мы понимаем, что есть определенные структуры и вертикали, которые руководят этой машиной. С другой стороны, хотим мы это принимать или нет, есть все-таки определенная имперская ментальность, в которой на ДНК-уровне зашиты эти нарративы, и сейчас они просто больше артикулированы.

И тут действительно, наверное, будет бесконечная борьба, пока поколениями не переварим, не поменяем эту ментальность. Как наше общество, так и их общество», — заявил на презентации книги директор по программной деятельности ОО «Интерньюз-Украина» Андрей Кулаков.

В книге есть рекомендации для украинских властей, в частности предложение начать финансировать контрпропаганду, ограничить деятельность российских медиа, поддерживать «правильных» журналистов, а также признать, что сотрудники «российских пропагандистских информационных ресурсов не являются журналистами», а потому не допускать их их к мероприятиям, которые проводятся для журналистов, и не предоставлять аккредитации и доступа к информации.