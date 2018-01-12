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12.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Криминал, Общество, Происшествия, Религия, Спецслужбы, Украина

В Киеве ограбили храм УПЦ


Правоохранители разыскивают лиц, причастных к краже из храма УПЦ в Святошинском районе украинской столицы.

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Об этом в сети Facebook сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам правоохранителей, в дежурную часть позвонил настоятель храма и сообщил о краже. По указанному адресу немедленно выехали экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

«Полицейские провели осмотр места происшествия и выяснили, что злоумышленники проникли в помещение путем повреждения деревянного окна. Откуда, по словам заявителя, похитили распятие и электрический конвектор. Начат комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к совершению преступления», — рассказали в пресс-службе.

Информация о данном факте зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

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