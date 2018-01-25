25.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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В Киеве опасаются, что Вашингтон использует мальдивский скандал, чтобы заставить Порошенко выполнить Минск

Компромат, который имеется у Соединенных Штатов на президента Украины Петра Порошенко, может быть использован для принуждения Киева пересмотреть свое отношение к Минским соглашениям, пишет «Независимая газета».

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Издание напоминает, что украинская власть уже более года требует выполнять Минские соглашения не в том порядке, в котором записаны пункты, в частности, настаивает на первоочередности пункта о контроле над границей, который фигурирует последним после решения политических вопросов вроде выборов и амнистии.

«Источник «НГ», попросивший не упоминать его имени, отметил, что теперь перед Куртом Волкером стоит задача достичь договоренностей по этому вопросу – за счет компромиссов относительно выполнения других пунктов Минских соглашений. Источник считает, что в первую очередь речь может идти о том, чтобы Киев отказался от своих требований относительно очередности выполнения пунктов Минских соглашений», — отмечается в публикации.

Кроме того, украинские эксперты допускают, что информация о тайном отдыхе украинского президента и его семьи на Мальдивах не случайно была обнародована именно сейчас.

«Президент Украины «под колпаком». «Кто-то» знает все его финансовые секреты. А также знает обо всех его перемещениях. По сути, это очень завуалированная угроза. Но очень четкая и неоднозначная. А нам остается только гадать: к чему именно подобным образом принуждают? К созданию антикоррупционного суда или все же к имплементации Минска?», — цитирует газета киевского политолога Петра Олещука.