08.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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В Киеве ошарашены массовым переходом украинских моряков на сторону РФ

Во время Крымской весны и перехода полуострова в состав Российской Федерации порядка десяти тысяч украинских военных моряков перешли на сторону РФ.

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Об этом в Киеве во время дачи показаний на суде по делу «о госизмене Януковича» заявил бывший в то время и.о. министра обороны Игорь Тенюх, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, в период с 2012-го года, когда на должность главкома ВМС Украины был назначен Юрий Ильин, отношения между российскими и украинскими военными моряками вышли на высший уровень.

«После назначения Ильина на должность командующего Черноморским флотом, дружба между Черноморским флотом и Военно-Морскими Силами была поднята на 100 процентов. В одну субботу встречаются в штабе Черноморского флота, в другую субботу встречаются в штабе Военно-Морских Сил. Вместе с Службой безопасности Украины и теми силовыми структурами, которые находились там… Из двенадцати тысяч Военно-морских Сил десять тысяч перешли на сторону врага. Вот и все»», — заявил Тенюх.