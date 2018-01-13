13.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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В Киеве осознали, что в мире никто не признает Россию «оккупантом Донбасса»

На территории ЛДНР не установлена власть Российской Федерации, а потому нет никаких оснований утверждать о «российской оккупации».

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила директор консалтинговой компании «Партия власти» Елена Дьяченко, давшая оценку внесенному в Верховную Раду законопроекту о так называемой «реинтеграции Донбасса».

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«Россия называется «государством-оккупантом», но никаких международно-правовых оснований для такого определения нет, потому что там не установлена власть Российской Федерации, и она не может осуществлять свою деятельность. Никто не признает эту «оккупацию», каких-то правовых последствий принятие или непринятие этого закона не имеет, а сам он ни на что не влияет, поскольку юридически безграмотен», — сказала эксперт.