07.03.2018, Киев, Игорь Петров

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В Киеве осознали: Несмотря на украинские угрозы, российский Крым покажет рекордную явку

Несмотря на звучащие из Киева угрозы об уголовной ответственности крымчан за участие в выборах президента России, полуостров продемонстрирует рекордную явку. Об этом в эфире Черноморской ТРК заявил Юсуф Куркчи, первый замминистра «по вопросам оккупированных территорий», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Страна-оккупант пытается проведением этих выборов, демонстрацией каких-то демократических инструментов, легализовать свое там присутствие. С другой стороны, это демонстрация всему внутреннему электорату, что этот регион уже интегрирован в состав России. Мне кажется, Кремль будет мало интересовать процент участия на другой территории в сравнении с Крымом. Они сделают все, чтобы процент участия там был выше чем в среднем по России», — сказал Куркчи.