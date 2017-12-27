27.12.2017, Киев, Семен Дорошенко

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В Киеве отчитались: восстановили на Донбассе вещание 13 украинских каналов

В течение трех лет (2014-2017) в Донецкой области заработали 13 украинских аналоговых каналов телевидения, говорится в докладе «Состояние информационного пространства Донецкой области: вызовы и перспективы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Соответствующий доклад подготовлен ОО «Аналитический центр» Фабрика мысли Донбасс» совместно с Министерством информационной политики и Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания.

Также в четырех городах восстановлено аналоговое телевидение, а именно в Авдеевке, Курахово, Волновахе и Елизаветовке.

Отмечено, что Украина не имеет информационного присутствия в медиа пространстве на временно неподконтрольных территориях (кроме спутникового телевидения) и не в полной мере на подконтрольных территориях Донецкой области. Ситуация обусловлена тем, что именно на неподконтрольных территориях остались мощные объекты технической инфраструктуры телерадиовещания.