09.01.2018, Москва, Елена Острякова

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В Киеве ожидают подвижек в вопросе миротворцев в Донбассе после решения корейского вопроса

Резолюция ООН о введении миротворческой миссии в Донбасс будет принята сразу же после решения корейского вопроса. Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

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«Вопрос принятия резолюции застопорился, поскольку он упирался в продвижение корейского вопроса. Сейчас мы видим, что две Кореи начали переговоры, а это значит, что Россия выполнила свои обязательства перед Вашингтоном по умиротворению Северной Кореи. Соответственно Вашингтон даст добро на принятие резолюции по введению миротворцев на Донбасс», — сказал Корнейчук.

Сразу после принятия резолюции начнутся политические процессы в ЛДНР, уверен он. А пока вопрос решается, продолжится обмен пленными.

«Мы должны понимать, что участников процесса двое: Вашингтон и Москва. Это те глобальные игроки, которые принимают решение по всем вопросам, связанным с Донбассом. Это они весной 2017 года приняли решение перезапустить Минский процесс в рамках договоренностей, которые я называю большой сделкой.

Пока есть установка глобальных игроков, мы будем наблюдать подвижки. Им мы их наблюдаем. Это перемирие. Это продление на год особого статуса Донбасса – этот закон был принят под давлением Вашингтона. Это обмен пленными. Мы должны понимать, что все разговоры о личной инициативе Медведчука ничего не значат. Была команда из Вашингтона и Москвы», — сказал Корнейчук.

Напомним, что сейчас позиция России и США относительно введения миротворцев в Донбасс кардинально различается. Москва предлагает ввести контингент ООН для охраны уже действующей миссии наблюдателей ОБСЕ. Американцы поддерживают украинский сценарий, согласно которому иностранная полицейская миссия поможет осуществить зачистку ЛДНР.