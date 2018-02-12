12.02.2018, Киев, Игорь Петров

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В Киеве паника: Россия обыграла с идеей миротворцев в Донбассе

Введение миротворческого контингента для охраны миссии ОБСЕ в Донбассе, как предложила ранее Россия, позволит провести выборы в ЛДНР, что вызовет на Украине эффект, подобный взрыву ядерной бомбы. Об этом на круглом столе в Киеве, посвященном Минским соглашениям, заявил эксперт «Украинского института будущего» Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, начались разговоры о введении миротворцев. Увы и ах, но этот год, скорее всего, пройдет в состоянии «ни войны, ни мира». С одной стороны, сам процесс введения контингента, даже если стороны договорятся, займет не менее 8-9 месяцев. С другой стороны, состояние «ни войны, ни мира» позволяет и дальше Кремлю пытаться выторговать уступки на других площадках.

С еще одной стороны, договоренности и быстрое начало миссии, рано или поздно, может привести к необходимости формирования какой-то местной администрации. Если не удастся договориться о международной администрации, значит, местная администрация должна формироваться на неподконтрольных нам территориях путем выборов.

А это в предвыборный год похоже на взрыв ядерной бомбы в украинской политической среде. Это тоже таит определенные опасности», — сокрушается оратор.