31.01.2018

3 370 просмотров

В Киеве паника — украинские аптеки заполняются неизвестным дерьмом

Доля контрафактных лекарств низкого качества в аптеках Украины значительно выросла с 2013 года из-за отмены проверок.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Цены на лекарства растут, а про качество лекарств в последние три-четыре года никто не знает. Идет такая иезуитская политика – мы говорим, что нам надо отменить проверки, чтобы развивался бизнес. Отсутствие проверок означает что лекарства, которые попадают в сеть, могут быть заменены на другие, могут не соответствовать качеству и так далее. Такой риск высокий. У нас до 2013 года была жесткая регуляторная политика, Госмедслужба была разветвленной и имела право делать выемку из аптек. Может, это и мешало бизнесу, но бизнес развивался», — сказал эксперт.

Он обратил внимание, что, по данным Госмедслужбы, в 2013 году в украинских аптеках насчитывалось немногим более одного процента контрафактных лекарств, по другим подсчетом — до трех процентов, что не выходит за рамки среднеевропейских показателей.

«Сколько сейчас? Если мы вернулись к такой регуляторной политике, такой безответственности, то это может достигать таких показателей, как в африканских странах, 30-40 процентов и больше. Столько лекарств могут не соответствовать требованиям качества, химического и терапевтического», — заявил Сердюк.