 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
26.12.2017
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Закарпатье, Общество, Политика, Социология, Украина

В Киеве паникуют: созревает Закарпатская народная республика


В Киеве ужаснулись результатами опроса Института Горшенина — порядка 40 процентов жителей Закарпаться видят возможным повторение событий на Донбассе в своей области.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил замминистра по делам так называемых «оккупированных территорий» Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам чиновника, даже в упадочном Херсоне, чья экономика страдает из-за блокады, в этот сценарий верит меньше населения, чем в Закарпатье.

«Меня удивил ответ на вопрос «Считаете ли вы возможным в вашем регионе повторение сценария ДНР/ЛНР?». Например, Херсонщина граничит с Крымом, экономически область в упадке, аграрный край, преимущественное большинство рынков сбыта были в Крыму, сейчас блокада, люди еле выживают. Вместе с тем, на Херсонщине лишь 18 процентов людей обеспокоены этим вопросом, а на Закарпатье 38 процентов. Это уже есть над чем думать», — заявил Тука.

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