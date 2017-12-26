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В Киеве паникуют: созревает Закарпатская народная республика
В Киеве ужаснулись результатами опроса Института Горшенина — порядка 40 процентов жителей Закарпаться видят возможным повторение событий на Донбассе в своей области.
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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил замминистра по делам так называемых «оккупированных территорий» Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По словам чиновника, даже в упадочном Херсоне, чья экономика страдает из-за блокады, в этот сценарий верит меньше населения, чем в Закарпатье.
«Меня удивил ответ на вопрос «Считаете ли вы возможным в вашем регионе повторение сценария ДНР/ЛНР?». Например, Херсонщина граничит с Крымом, экономически область в упадке, аграрный край, преимущественное большинство рынков сбыта были в Крыму, сейчас блокада, люди еле выживают. Вместе с тем, на Херсонщине лишь 18 процентов людей обеспокоены этим вопросом, а на Закарпатье 38 процентов. Это уже есть над чем думать», — заявил Тука.
Метки: Георгий Тука, Закарпатье
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