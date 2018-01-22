22.01.2018, Москва, Елена Острякова

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В Киеве переполох из-за этнического состава миротворцев

Бывший командир полка «Азов», депутат Верховной Рады Андрей Билецкий опасается, что в случае введения в Донбасс миротворцев ООН они не будут играть на стороне Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала «112».

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«У меня есть внутреннее убеждение, что граждане западных стран, которые привыкли к абсолютно другому типу конфликтов, вряд ли будут рисковать своими жизнями. Мы помним, что западные страны не очень хорошо справились в свое время в Боснии и Герцеговине. Они не помешали этничным чисткам с обеих сторон. Я сомневаюсь, что западные страны дадут нам большой контингент», — сказал Билецкий.

В то же время, депутат-националист видит опасность в введении на Украину миротворческого контингента стран СНГ.

«Соответственно, мы рискуем к конце концов получить если не россиян (это было бы слишком откровенно), то белорусов, казахов, армян, иранцев, пакистанцев и бангладешцев. Вопрос в том, на чью выгоду будет работать такая миссия. Как мы тогда будем выходить из ситуации, когда мы официально на законодательном уровне запустим их на свою территорию. Это вызывает у меня много вопросов и ни одного ответа», — сказал Билецкий.