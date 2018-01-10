10.01.2018, Киев, Игорь Петров

247 просмотров

В Киеве под стенами Кабмина боевики «АТО» требовали обещанной им земли

Сегодня в Киеве под стенами Кабинета Министров боевики «АТО» провели акцию протеста с требованием выделить им земельные участки, обещанные Порошенко в начале войны.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом на брифинге в Киеве рассказал Глава Национального комитета ветеранов войны, волонтёров и участников АТО Украины Виктор Толочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатор».

В своём заявлении он подчеркнул, что та акция, которая сегодня состоялась в Киеве – было всего лишь предупредительным моментом для власти:

«Акция под названием «Кабмин, верни землю участникам «АТО!», проходящая около Кабинета Министров в Киеве, была спланирована, как предупредительная».

Также Глава Национального комитета ветеранов войны отметил, что участники «АТО» завтра будут пытаться «продавить» вопрос о выделении земли АТОшникам на заседание ВРУ.

Стоит отметить, что требовать свою землю от государства под стены Кабмина пришло около полутысячи боевиков.