 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
10.01.2018, Киев, Игорь Петров
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Вооруженные силы, Киев, Недвижимость, Общество, Политика, Скандал, Украина

В Киеве под стенами Кабмина боевики «АТО» требовали обещанной им земли


Сегодня в Киеве под стенами Кабинета Министров боевики «АТО» провели акцию протеста с требованием выделить им земельные участки, обещанные Порошенко в начале войны.

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Об этом на брифинге в Киеве рассказал Глава Национального комитета ветеранов войны, волонтёров и участников АТО Украины Виктор Толочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатор».

В своём заявлении он подчеркнул, что та акция, которая сегодня состоялась в Киеве – было всего лишь предупредительным моментом для власти:

«Акция под названием «Кабмин, верни землю участникам «АТО!», проходящая около Кабинета Министров в Киеве, была спланирована, как предупредительная».

Также Глава Национального комитета ветеранов войны отметил, что участники «АТО» завтра будут пытаться «продавить» вопрос о выделении земли АТОшникам на заседание ВРУ.

Стоит отметить, что требовать свою землю от государства под стены Кабмина пришло около полутысячи боевиков.

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