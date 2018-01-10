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В Киеве под стенами Кабмина боевики «АТО» требовали обещанной им земли
Сегодня в Киеве под стенами Кабинета Министров боевики «АТО» провели акцию протеста с требованием выделить им земельные участки, обещанные Порошенко в начале войны.
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Об этом на брифинге в Киеве рассказал Глава Национального комитета ветеранов войны, волонтёров и участников АТО Украины Виктор Толочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатор».
В своём заявлении он подчеркнул, что та акция, которая сегодня состоялась в Киеве – было всего лишь предупредительным моментом для власти:
«Акция под названием «Кабмин, верни землю участникам «АТО!», проходящая около Кабинета Министров в Киеве, была спланирована, как предупредительная».
Также Глава Национального комитета ветеранов войны отметил, что участники «АТО» завтра будут пытаться «продавить» вопрос о выделении земли АТОшникам на заседание ВРУ.
Стоит отметить, что требовать свою землю от государства под стены Кабмина пришло около полутысячи боевиков.
Метки: боевики "АТО", Земля, Кабмин, протесты
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