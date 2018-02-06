|1 000 просмотров
В Киеве подсчитали: для обновления всей инфраструктуры Украины нужно 50 млрд евро
Для обновления всей инфраструктуры Украины до 2030 года необходимо 50 млрд евро.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань во время открытой лекции «Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Измена или победа?», передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Вместе с тем, по расчетам министерства, каждый доллар, вложенный в инфраструктуру, дает около трех долларов прироста общего валового национального продукта.
Кроме того, Довгань сообщил, что Национальная транспортная стратегия до 2030 года уже подготовлена ведомством, однако сейчас она проходит региональные обсуждения с местными властями.
«В этом году мы планируем охватить те регионы, неохваченные ранее. Как это будем делать? Есть распоряжение Кабмина, цель которого — обновить всю инфраструктуру Украины. Мы собираем региональные инфраструктурные проекты. В Киеве это, например, Подольско-Воскресенский мост, строительство большой кольцевой дороги, реконструкция второй полосы аэропорта „Борисполь“ и реконструкция ряда законсервированных терминалов, которые были законсервированы. Такие 3-5 важных инфраструктурных проектов мы определяем для каждого региона и после начинаем план имплементации и ищем средства», — рассказал Довгань.
Он отметил, что министерство также готовит список из 50 предприятий министерства, которые требуют инвестиций.
Метки: инфрпаструктура, Украина, финансы
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.