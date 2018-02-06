06.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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ЖКХ, Киев, Общество, Политика, Строительство, Украина, Финансы

В Киеве подсчитали: для обновления всей инфраструктуры Украины нужно 50 млрд евро


Для обновления всей инфраструктуры Украины до 2030 года необходимо 50 млрд евро.

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Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань во время открытой лекции «Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Измена или победа?», передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Вместе с тем, по расчетам министерства, каждый доллар, вложенный в инфраструктуру, дает около трех долларов прироста общего валового национального продукта.

Кроме того, Довгань сообщил, что Национальная транспортная стратегия до 2030 года уже подготовлена ведомством, однако сейчас она проходит региональные обсуждения с местными властями.

«В этом году мы планируем охватить те регионы, неохваченные ранее. Как это будем делать? Есть распоряжение Кабмина, цель которого — обновить всю инфраструктуру Украины. Мы собираем региональные инфраструктурные проекты. В Киеве это, например, Подольско-Воскресенский мост, строительство большой кольцевой дороги, реконструкция второй полосы аэропорта „Борисполь“ и реконструкция ряда законсервированных терминалов, которые были законсервированы. Такие 3-5 важных инфраструктурных проектов мы определяем для каждого региона и после начинаем план имплементации и ищем средства», — рассказал Довгань.

Он отметил, что министерство также готовит список из 50 предприятий министерства, которые требуют инвестиций.

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