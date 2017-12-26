26.12.2017, Москва, Елена Острякова

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В Киеве поняли: главный враг Украины — посол США

США одновременно приняли решение о поставках летального оружия на Украину и временно исключили ее из списка стран, имеющих льготы в торговых отношениях с Америкой.

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Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко

«Тут игра хитренькая: тут дали, тут отняли. Понятно, что напряженная ситуация на границе с Россией им выгодна, они же далеко», — сказал Охрименко.

Он полагает, что сегодня самый главный на Украине — посол США.

«Читаешь сообщения: прошла встреча посла США, или он просто позвонил, — и сразу активизация боевых действий на Донбассе. Очень обидно, что Украина влезла в чужую войну, а сейчас не знает, как вылезти. Сейчас есть приближенная к власти партия мира, которая хотела бы завершить войну, но не знает как», — сказал Охрименко.