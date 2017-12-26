 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
26.12.2017, Москва, Елена Острякова
  1 761 просмотров
Киев, Мнение, Общество, Политика, США, Украина, Экономика

В Киеве поняли: главный враг Украины — посол США


США одновременно приняли решение о поставках летального оружия на Украину и временно исключили ее из списка стран, имеющих льготы в торговых отношениях с Америкой.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко

«Тут игра хитренькая: тут дали, тут отняли. Понятно, что напряженная ситуация на границе с Россией им выгодна, они же далеко», — сказал Охрименко.

Он полагает, что сегодня самый главный на Украине — посол США.

«Читаешь сообщения: прошла встреча посла США, или он просто позвонил, — и сразу активизация боевых действий на Донбассе. Очень обидно, что Украина влезла в чужую войну, а сейчас не знает, как вылезти. Сейчас есть приближенная к власти партия мира, которая хотела бы завершить войну, но не знает как», — сказал Охрименко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть