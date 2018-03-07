07.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В Киеве, при попытке задержания за сбыт оружия, сотрудник батальона Нацполиции ранил СБУ-шника

Во время проведения спецоперации по задержанию в Киеве торговца оружием и боеприпасами был ранен сотрудник СБУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

Оперативники СБУ установили, что действующий работник батальона специального назначения Национальной полиции Киевской области занимался сбытом боеприпасов. Во время задержания при проведении контрольной закупки, он оказал сопротивление правоохранителям, подорвав гранату, в результате чего легкие телесные повреждения получил сотрудник СБУ. Злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия.

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В рамках уголовного производства, открытого Нацполициею по ч. 1 ст. 348 Уголовного кодекса Украины, проводится комплекс неотложных мер по его задержанию.

Информацию СБУ прокомментировал и скандальный нардеп Семен Семенченко, не упустивший случая раскритиковать руководство МВД. По его словам, торговец оружием — бывший беркутовец.