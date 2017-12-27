27.12.2017, Киев, Максим Карпенко

2 021 просмотров

В Киеве признали, что обнищание украинцев продолжается

В уходящем году инфляция на Украине была самой высокой в Европе и одной из наибольших в мире.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко. По его словам, это говорит о дальнейшем обнищании населения.

«К сожалению, несмотря на то,что произошло резкое замедление темпов инфляции в 2017-м году, она все еще остается очень высокой. Это самая высокая инфляция в Европе и одна из самых высоких инфляций в мире. По результату этого года инфляция, которую покажет Украина, это почти 15%. Это значит, что то, что можно было купить в начале года за 1000 гривен, усредненно в конце года надо будет выложить 1150 гривен. Инфляция тянет за собой уровень жизни населения. Увеличение уровня инфляции означает, что потенциально население, если уж не беднеет, то точно не становится богаче», — заявил Устенко