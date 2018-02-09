09.02.2018, Киев, Максим Карпенко

2 171 просмотров

В Киеве признали, что от Крыма отказались добровольно

Суд над экс-президентом Украины Виктором Януковичем вскрывает тайные страницы истории и показывает, кто на самом деле виноват в потере Крыма.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом в эфире телеканала 112 заявил киевский журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Четыре года назад бездарно, бесславно, вопреки здравому смыслу, логике и всему, что может уложиться в любой нормальной голове, сдали Крым, и сегодня же, я об этом говорил, что все тайное становится явным. Вот продолжается суд над сбежавшим Януковичем в Оболонском районном суде, и приходят туда люди, и они начинают говорить. А как не начать говорить — если ты не расскажешь, почему сдали Крым, кто тебя принудил к этому, то ты будешь соучастник или преступник… Ребята, это была сдача банальная, саботаж. Это просто предательство родины. И рано или поздно будут названы все люди, к этому причастные, хотелось бы этого или не хотелось», — заявил Гордон