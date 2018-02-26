26.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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В Киеве признали, что процесс разрыва Украины на куски уже необратим

Украины больше не существует как целостного государства — недалек тот час, когда от нее «отпадет» еще и западно-украинский кусок.

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Об этом в эфире ImpactTV заявила известный украинский адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«К сожалению, Украины больше нет, от нее простыл и след. Нет больше моей страны, она уничтожена… Она уже развалилась, от нее куски оторваны и кровоточат с мясом. Уже нет Украины. Венгры потребуют свои земли, румыны свои. Разорвут на куски, даже не сомневайтесь. Поляки во всю орут, что Львов — это польский город и вас, хохлов, там сроду не было, вы там за рогатками только были, а там жили поляки, австрийцы, немцы, кто угодно, евреи и никаких украинцев там не было в помине. Поляки говорят это абсолютно открыто и не скрывают своих побуждений оторвать весь этот кусок западно-украинский», — заявила Монтян.