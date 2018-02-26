26.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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В Киеве признали, что Россия не пришла на войну с Украиной

На Украине идет гражданская война, все вооружение, которое есть у армий ДНР и ЛНР, и раньше находилось на Донбассе, а Россия помогла республикам не больше, чем США и Евросоюз украинской армии.

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Об этом в эфире ImpactTV заявила известный украинский адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По ее словам, Россия, которой киевская власть постоянно грозит своему населению, не пришла на войну.

«Только благодаря войне эти твари до сих пор держатся у власти. Если бы не война, то они бы уже не уцелели. А так они продолжают зомбировать этих лохов майдаунных, кастрюлеголовых, что мы воюем с Россией. Просто Россия на войну не пришла, а так все хорошо. Там (на Донбассе, — авт.) было точно такое же количество людей, которые умеют воевать, прошли те же самые горячие точки, тот же самый Афган, и там было такое же количество вооружений, те же самые воинские части. Россия, если по мелочи и помогла, то ровно в том же объеме, в котором пиндосы и Европка помогли киевским захватчикам», — заявила Монтян.