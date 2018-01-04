04.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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В Киеве признали, что «Северный поток-2» превращает украинскую ГТС в металлолом

После завершения строительства российских газопроводов в обход Украины Киев потеряет треть от сегодняшнего объема транзита российского газа и понесет колоссальные финансовые убытки.

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Об этом в эфире телеканала 112 заявил эксперт рынка энергетики Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы сейчас ключевой транзитер российского газа, мы транзитируем 2/3 объема российского газа в направлении ЕС. В случае строительства «потоков» нам останется при самом оптимистическом сценарии 30 миллиардов кубометров против 90 прошлогоднего объема. Речь идет о 400 миллионах долларов против 2,5 миллиардов по прошлому году… Не нужна будет ГТС, которая может прокачивать 140 миллиардов по году, а прокачивает 30 миллиардов. Вот тут возникнут вопросы с газоснабжением непосредственно потребителей в Украине, потому что система будет меняться, нужно будет строить внутренние газопроводы, менять систему газоснабжения. А об этом никто вообще не говорит», — заявил Землянский.