30.01.2018, Киев, Максим Карпенко
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Политика, США, Украина

В Киеве признали, что Трампу плевать на Украину, и он не понимает, что там происходит


Президент США Дональд Трамп не занимается украинским вопросом и не вдается в детали украинского кризиса.

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Об этом в эфире телеканала АТР заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам эксперта, встреча президентов Украины и США, которая была анонсирована в рамках экономического форума в Давосе и не состоялась, ни к чему бы не привела, кроме протокольных фото и игры Порошенко вокруг этого на внутреннем рынке.

«Я бы не переоценивал важность этой встречи. Понятно, что это была бы номинальная встреча, которая позволила бы сделать красивые селфи, чтобы потом в Украине говорить, что Запад нас поддерживает и с США у нас прекрасные отношения… На самом деле, Трамп вне украинского контекста. Те люди, мои знакомые, которые встречались с Трампом, общались с ним или принимали участие во встречах с Трампом, говорят, что он вне украинского контекста, он не в украинском вопросе, он даже не понимает, где и что там происходит, к сожалению», — заявил Бортник.

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