05.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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В Киеве признали, что Украина исчезает с политической карты мира

Украинское государство уже не может существовать в условиях такого управленческого беспорядка. Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский журналист Владимир Бойко.

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По словам автора, ликвидация президентом Порошенко в конце прошлого года огромного количества судов и создание практически такого же же количества новых судов представляет собой «наглядное свидетельство агонии государственного механизма, который переживает феодальная Украины незадолго до своего исчезновения с политической карты мира».

«Потому что существовать это государство не может даже с точки зрения теории управления — никакая общественно-политическая система не способна саморегулироваться в условиях такого управленческого беспорядка и отсутствия средств разрешения споров между элементами этой системы», — подчеркнул Бойко.