 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
05.01.2018, Киев, Ольга Козаченко
  5 480 просмотров
Политика, Украина

В Киеве признали, что Украина исчезает с политической карты мира


Украинское государство уже не может существовать в условиях такого управленческого беспорядка. Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский журналист Владимир Бойко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

По словам автора, ликвидация президентом Порошенко в конце прошлого года огромного количества судов и создание практически такого же же количества новых судов представляет собой «наглядное свидетельство агонии государственного механизма, который переживает феодальная Украины незадолго до своего исчезновения с политической карты мира».

«Потому что существовать это государство не может даже с точки зрения теории управления — никакая общественно-политическая система не способна саморегулироваться в условиях такого управленческого беспорядка и отсутствия средств разрешения споров между элементами этой системы», — подчеркнул Бойко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть