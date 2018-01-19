 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
19.01.2018, Киев, Игорь Петров
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Украина, Финансы, Экономика

В Киеве признали, что украинская экономика не растет, а лишь копошится на дне


Наблюдаемое сегодня снижение курса гривны обусловлено плохим состоянием экономики Украины и продолжится в наступившем году.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил доктор экономических наук Алексей Плотников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Несмотря на уверения правительства и НБУ, у нас нет объективных предпосылок для того, чтобы начался реальный экономический рост. Да, есть какое-то шевеление на дне, но это не тот рост, который бы обеспечил реальное развитие экономики и сказался на национальной валюте. У нас нет поступлений национального капитала, который бы обеспечивал экономический рост страны или стал бы сам по себе движущей силой экономического развития. У нас не развивается экспорт по ряду причин – начиная от ситуации на Донбассе и заканчивая тем, что рынки для украинской продукции сейчас очень специфические, — отметил экономист.

Он также обратил внимание на сложные отношения украинской власти с МВФ.

«К сожалению, все менее вероятно, что мы получим очередной транш. Скорее всего, не будет поддержки МВФ. Не надо обманывать себя что вот-вот придет МВФ и сразу выдаст нам два транша вместо одного или три вместо двух, после этого все нормализуется и будет нам большое счастье. К сожалению, скорее всего этого не будет и отношения будут еще хуже. На 2018-2019 годы у нас приходятся существенные внешние выплаты. Это не может не сказаться на спросе на иностранную валюту. В этом случае гривна не будет укрепляться и будет происходить то, что происходит сейчас», — резюмировал Плотников.

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