07.03.2018, Северодонецк, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

В Киеве признали, что ВСУ ничего не освобождали в Донбассе


Разведение сил и средств, согласно Минским договорённостям, опасно для Украины, так как это создаст большие серые зоны, из которых можно бесконтрольно вести обстрелы.

Об этом в эфире телеканала «ЛОТ» заявил украинский военный эксперт Олег Жданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Комментируя перспективу разведения сил в ближайшее время, он отметил, что военная политика Украины противоречит сама себе.

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«У нас получается, что правая рука не знает, что делает левая», — сказал Жданов.

«С одной стороны, мы за последние полгода несколько раз хвастались победами ВСУ: «Ура! Мы освободили очередной населённый пункт!». Хотя ничего мы не освобождали, а просто занимали территорию, которая по Минским договорённостям находится под нашим контролем», – напомнил Жданов.

«А сейчас мы опять возвращаемся к старой песне: «Давайте разведём войска», – добавил он.

По мнению эксперта, разведение войск – это создание серых зон, не контролируемых никем, где не будет присутствовать ОБСЕ.

«И вот из этих серых зон и будут вестись обстрелы в обе стороны. Поэтому я как военный человек смотрю на разведение сторон очень настороженно, понимая опасность этой серой зоны. И с политической точки зрения, я не понимаю, почему мы идём на такие уступки, отдавая территории в бесконтрольное состояние», – подытожил Олег Жданов.

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