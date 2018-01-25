25.01.2018, Киев, Максим Карпенко
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Украина, Экономика коллапса, Энергетика

В Киеве констатируют фактическую смерть энергетической отрасли


За годы независимости украинская власть полностью угробила свою энергетическую отрасль, не модернизируя ее и не внедряя новые технологии.

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Об этом в эфире UkrLife, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил эксперт рынка энергетики Валентин Землянский, по словам которого, износ энергетической инфраструктуры страны составляет 70 процентов.

«Мы все время закрываем глаза на глобальные системные проблемы старения и износа инфраструктуры… Износ 70%. Это ведь не только трубы, это и провода те же самые, это все надо менять. Чтобы это менять, нужно вводить другой принцип тарифообразования», — сказал Землянский.

Он также обратил внимание, что за годы независимости Украина потеряла и нефтеперерабатывающую отрасль.

«Нефтеперерабатывающие заводы умерли, потому что в 2005 году правительством Тимошенко было принято решение, которое убило украинскую нефтянку. По сути дела, это отмена ввозной пошлины… Для понимания, что мы потеряли за 26 лет — 52 миллиона тонн нефти, которые Украина перерабатывала в 91-м году. Дошли мы до полутора миллионов тонн, которые перерабатываются на «Кременчугском» НПЗ, который контролирует группа «Приват», — подчеркнул эксперт.

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