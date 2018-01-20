20.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

3 310 просмотров

В Киеве признали МВФ основным союзником в войне с Россией

Без поддержки МВФ любой курс украинской национальной валюты становится реальным, пишет в авторской колонке на страницах киевского журнала «Новое время» специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

По словам автора, если прекратится сотрудничество с МВФ, то для Украины сразу закроются внешние рынки привлечения долга.

«Останутся только китайцы. Которые мудры и захотят взять нас еще дешевле, а значит, спешить не будут. И на первых порах мы будем выдавливать из себя последнее, улыбаясь и помахивая рукой электорату из телевизоров. Но инвестиций не будет. Экономический рост начнет угасать. Резервы будут таять. Дотянем ли мы так до выборов президента? Вполне возможно. Хватит ли ресурсов дальше? Нет. Потому что по долгам придется платить. Потому что новых денег не будет», — указывает Фурса.

В первую очередь, продолжает эксперт, такая ситуация отразится на курсе гривны, а затем последует сокращение расходов бюджета.

Или если его не будет, то инфляция сама сократит реальные расходы. Девальвация гривны приведет к резкой стоимости импортных товаров. В том числе, стоимости газа. И тогда снова нужно будет либо резко повышать тарифы (но нет, у нас же популизм, нельзя), либо наращивать дефицит бюджета. А это приведет к еще большей девальвации. И все это на фоне политической турбулентности новых выборов, когда и так многие люди бегут запасаться долларами. И если сейчас динамика курса гривни подвержена лишь сезонным факторам, и лишь параноики или сознательные лгуны пугают нас курсом по 50, то без программы МВФ любой курс становится реальным», — предупреждает аналитик.

Он также отмечает, что Украина крайне чувствительна к ценам на сырье, а в момент мировых кризисов крайне нуждается в поддержке МВФ.

«И если просто без МВФ нам будет очень больно, то в момент цикличного кризиса и без МВФ нас ждет катастрофа. Которой наверняка будет пользоваться Россия. Ведь нет более желательного результата для Путина, чем экономический коллапс в Украине. Таким образом, МВФ сейчас не только гарант нашего экономического благосостояния, но и наш основной союзник в войне с Россией. И цена разрыва отношений с МВФ будет соответствующей», — резюмирует Фурса.

Напомним, что в настоящее время кредитование Украины со стороны МВФ заморожено, поскольку Киев не выполнил ряд требований фонда.