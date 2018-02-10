10.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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В Киеве признали: перевес сторонникам вступления в НАТО дала потеря Крыма и части Донбасса

Количество сторонников вступления Украины в НАТО превышает 50% только потому, что в соцопросах не участвуют Крым и часть Донбасса.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр обороны Анатолий Гриценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, будь эти регионы в составе Украины, то результаты были бы совершенно другими.

«То, что там кто-то хочет провести референдум, я не вижу в этом никакого смысла. Если вы хотите, то социологи проводят эти опросы каждый месяц, они стоят максимум 10 тысяч долларов, а не проводить референдум, который стоит два миллиарда, и вам дадут ответ — сейчас за вступление в Европейский Союз подавляющее большинство, за вступление в НАТО — немного больше 50%. Но потому, что не опрашивают тех людей, которые на территории оккупированного Крыма и Донбасса. Если бы опросили их, была бы ситуация другая», — заявил Гриценко.