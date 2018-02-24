24.02.2018, Северодонецк, Владимир Гладков
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Мнение, Украина, Энергетика

В Киеве признали: приближается момент, когда украинскую ГТС можно будет резать на металлолом


Когда Россия запустит проект «Северный поток-2», половину украинской газотранспортной системы можно будет смело резать на металлолом.

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Об этом в эфире украинского телеканала «ЛОТ» заявил вице-президент академии экономических наук Украины Анатолий Пешко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для Западной Европы и Германии поступление газа по дну Балтийского моря гораздо короче и дешевле, чем транзит через территорию Украины», – признал Пешко.

Он отметил, что Германия всячески поддерживает развитие этого коридора, о чём свидетельствуют заявления многих немецких политиков, в частности – экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера.

«Это очень авторитетная фигура, и если уж он занимается этим вопросом, то сомнений в том, что «Северный поток-2» будет функционировать, практически нет», – подчеркнул эксперт.

«Если «Северный поток-2» будет функционировать, половину нашей газотранспортной системы, по сути дела, можно смело резать на металлолом. Потому что она при тридцати млрд кубометров газа, которые останутся, выходит только на самоокупаемость. При этом будет задействована только одна ветка, которая направлена в Западную Европу», – добавил Анатолий Пешко.

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